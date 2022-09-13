Жителю Кузбасса, угрожавшему пассажирам и водителю автобуса ножом, суд назначил четыре года условно

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прокопьевске суд вынес приговор 50-летнему мужчине, который напал на пассажиров и водителя рейсового автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

«Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории, которая произошла в ноябре 2021 года. Нетрезвый мужчина сел в автобус № 109, который двигался в Новосафоново, оплатил проезд, а затем достал из сумки нож и стал угрожать сначала пассажирам, а потом водителю – Александру Горячеву. Но водитель не растерялся: потянул время, затем остановился на остановке, где были люди, и ударил налетчика, отчего тот выпал из салона. Местные жители помогли скрутить нападавшего. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам условного лишения свободы.