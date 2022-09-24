Жители Кузбасса добровольно приходят в военкоматы для частичной мобилизации

В Кузбассе уже четвертый день в военкоматы приходят призывники

В Кузбассе после объявления частичной мобилизации четвертый день в военкоматы приходят призывники. Большинство их них получили повестки, но есть и те, кто выразил желание служить добровольно.

Офицер запаса Яков Гопп из поселка Металлплощадка - доброволец, осознанно пришел в военкомат, чтобы встать на защиту Родины.

- Считаю, что защищать и помогать своей Родине - это священный долг каждого офицера, - уверен Яков Гопп.

Житель деревни Зимник Ришат Батталов получил повестку и сразу пришел в военкомат с готовностью встать на защиту Родины.

Житель Прокопьевска Дмитрий Попов также пришел по повестке. Он рассказал журналистам, что поддерживает проведение специальной военной операции и считает, что надо защищать границы своей страны.

Как заявил министр обороны России, все, кто вновь призываются на службу, пройдут дополнительную подготовку в соответствии со своей специальностью и опытом. После этого они пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Всем мобилизованным положены коммунальные, налоговые и медицинские льготы наравне с контрактниками. Кроме того, новым участникам спецоперации сохранят рабочие места, для чего правительство уже утвердило необходимые поправки.

Ранее 30-летний новокузнечанин Исмаил рассказал журналистам, что повестка ему не приходила, но услышав о мобилизации, решил добровольно отправиться воевать.