Мороз до - 40 градусов ударит в Кузбассе 28 ноября

Кузбассовцы пережили самую морозную ночь этой зимы, но впереди - еще более морозная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильные морозы, которые пришли в Кузбасс на этой неделе, достигнут аномальных значений: на улице станет еще холоднее. Об этом предупреждает МЧС Кузбасса со ссылкой на синоптиков Кемеровского гидрометцентра.

Если в ночь на 27 ноября, которая стала самой морозной в Кузбассе с начала зимы, столбики термометров показывали ночью -29, -36 градусов, то согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 28 ноября на территории области температура воздуха ночью опустится до до -40 градусов, днем по северу и востоку ожидается до -32 градусов. В некоторых территориях по области дым, дымка, на дорогах местами гололедица.

Напомним, холода в регион принес антициклон и заток арктического воздуха с территории Якутии.