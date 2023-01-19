В Кузбассе суд оставил в СИЗО инспектора пожнадзора по делу о сгоревшем приюте, где погибли 22 человека

Фото: Кемеровский областной суд.

Кемеровский областной суд отказал в освобождении из СИЗО инспектору пожарного надзора Роману Плету, который был арестован по делу о пожаре в социальном приюте в Кемерове, где погибли 22 человека. Об этом сообщается на сайте суда.

19 января декабря Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России на постановление Центрального районного суда Кемерова от 26 декабря 2022 года. Тогда фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 24 февраля 2023 года. Роман Плет обжаловал свой арест.

По итогам заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда без изменения, апелляционную жалобу защитников - без удовлетворения.

Напомним, что Роман Плет обвиняется в халатности. По данным следствия, инспектор в течение длительного периода не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности дома на улице Таврической, где впоследствии произошел пожар. В огне погибли 22 человека, еще шестеро пострадали. Приют работал нелегально. Его организатор - 31-летний пастор Андрей Смирнов – также был арестован. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.