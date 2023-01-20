В Кемерове еще одна улица станет двусторонней

Фото: администрация г. Кемерово

Улица 9 Января станет полностью двусторонней в связи с закрытием улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Со следующей недели движение на участке 9 Января от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев станет возможным в обе стороны. Это делается для того, чтобы запустить по улице 9 Января бесплатный автобус № 25А и чтобы местные жители имели дополнительную возможность выезда на проспект Ленина.

Напомним, что улицы Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина закроют на реконструкцию с 24 января. Во время перекрытия все перекрестки улиц, а также внутренние проезды останутся открытыми для движения.