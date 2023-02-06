В Кузбассе на место задержанного главы Роспотребнадзора назначили временного руководителя

Временно исполнять обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Кузбасса будет Елена Парамонова. Об этом сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Евгений Окс был задержан по подозрению во взяточничестве. Сегодня стало известно, что приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и багополучия человека с 1 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности руководителя регионального управления будет Елена Парамонова. С 2012 года она занимала пост заместителя главы ведомства.

Напомним, что расследуются два взаимосвязанных уголовных дела: о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Помимо Евгения Окса обвиняемыми являются еще двое человек.