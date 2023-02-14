Кузбасс получит деньги из федерального бюджета на проведение фестиваля «Динотерра»

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте

Кузбасс получит финансирование из федерального бюджета на проведение научно-популярного фестиваль «Динотерра». Об этом сообщил официальный телеграм-канал фестиваля.

Накануне было подписано распоряжение правительства РФ о выделении субсидий на поддержку и продвижение событийных мероприятий, которые привлекают туристов в регионы. В список таких мероприятий попал кузбасский фестиваль «Динотерра», который в июне 2023 года снова пройдет в Чебулинском округе. В оргкомитете фестиваля сообщили, что регион получит 20 млн 370 тысяч рублей из федерального бюджета для софинансирования «Динотерры».

- Министерство туризма Кузбасса и Агентство по туризму Кузбасса после проведения фестиваля в 2022 году подготовили пакет документов и подали заявку от региона, которая в итоге прошла конкурсный отбор. В итоге фестиваль стал одним из 36 мероприятий, поддерживаемых правительством РФ в 2023 году, - сообщили в оргкомитете.

Напомним, что в прошлом году трехдневный научно-познавательный фестиваль «Динотерра» посетили более 32 тысяч человек.