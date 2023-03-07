В Кузбассе суд оставил в СИЗО инспектора пожнадзора по делу о сгоревшем приюте, где погибли 23 человека

Фото: Кемеровский областной суд.

Кемеровский областной суд оставил под стражей инспектора пожарного надзора Романа Плета, который был арестован по делу о пожаре в социальном приюте в Кемерове с 23 погибшими. Об этом сообщается на сайте суда.

6 марта Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката государственного инспектора по пожарному надзору на постановление Заводского районного суда Кемерова от 16 февраля 2023 года. Тогда Роману Плету продлили срок ареста на два месяца - до 24 апреля.

Жалоба была оставлена без удовлетворения.

Роман Плет был арестован 26 декабря 2022 года. Инспектор обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, он в течение длительного периода не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности дома на улице Таврической, в котором был организован частный приют. 24 декабря 2022 года из-за короткого замыкания электропроводки там произошел пожар. В результате погибли 22 постояльца, еще шестеро получили различные травмы. По последним данным Генпрокуратуры, число погибших увеличилось до 23 человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что Генпрокуратура передала в суд дело, возбужденное в отношении организатора приюта. Он обвиняется в по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).