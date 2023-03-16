Стала известна предварительная причина смерти подростка в Белове

Фото: архив "КП" Фото: Вадим ПОПОВ

Источник в правоохранительных органах сообщил редакции «Комсомолки», что 15-летний мальчик из села Беково в Белове, тело которого было обнаружено накануне в промзоне, по предварительным данным, скончался вследствие переохлаждения.

Напомним, подросток ушел из дома еще 10 марта, однако о его пропаже в полицию его бабушка, по совместительству его опекун, сообщила лишь 14 марта. Оперативно были организованы поиски школьника, к которым привлекли инспекторов ПДН, волонтеров и сотрудников различных подразделений полиции. Утром 15 марта в промзоне было обнаружено его тело без видимых телесных повреждений.

Наш источник уточнил, что тело нашли на улице Кузбасская, 10, рядом с металлоприемкой, между руинами цинкзавода и железной дорогой. По его словам, идти там было некуда: за железной дорогой далеко в полях расположен частный сектор города, а по другую сторону - развалины завода. Как там оказался подросток, неизвестно.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а прокуратура Кузбасса взяла его на контроль. Расследование продолжается.