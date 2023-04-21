Легендарная группа «Catharsis» выступит на рок-сессии «Май Метал» в Кузбассе

На рок-сессии «Май Метал», которая состоится в Гурьевском районе 27 мая, выступит легендарная российская группа «Catharsis». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Вход на концерт бесплатный.

Лидеры российского симфо-метала, финалисты «Чартовой Дюжины» от «Нашего Радио» готовы представить кузбасскому зрителю незабываемое шоу. Тем более, что и повод значительный – в этом году «Catharsis» празднует 25-летний юбилей. На майской рок-сессии металлисты сыграют специальную концертную программу, подготовленную совместно с Губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса.

Напомним, что в рок-сессия «Май Метал» пройдет в центре отдыха «Салаирские плесы». В грандиозном мероприятии примут участие легенды отечественной фолк-андеграунд сцены. Уже известно, что хэдлайнерами фестиваля станут группы «Толль гнет ель» и «Ангел Хранитель». Имена остальных участников «Май Метал» пока держатся в секрете. За новостями предстоящей майской рок-сессии можно следить на страницах проекта в телеграм-канале и «ВКонтакте».