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НовостиОбщество11 мая 2023 2:26

Стала известна дата окончания отопительного сезона в Новокузнецке

Батареи начнут остывать с 15 мая
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке отопительный сезон будет завершен 15 мая. Постановление о прекращении подачи тепла пописал мэр города Сергей Кузнецов.

В СГК Кузбасса напомнили, что решение о прекращении подачи тепла принимают главы городов с учетом погодных условий. Так, среднесуточная температура должная быть не ниже +8 градусов в течение 5 суток подряд.

В Кемерове постановления о сроках окончания отопительного сезона еще не было.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Березовском и Анжеро-Судженске отключения отопления начались с 10 мая.