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НовостиОбщество18 мая 2023 5:13

В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки на дорогах

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван ВИСЛОВ

Завтра, 19 мая, в Кемерове пройдут мероприятия, приуроченные к Единому дню безопасности. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Инспекторы будут проводить проверки на дорогах, направленные на пресечение различных видов нарушений, в том числе неправильной перевозки детей, выезда на встречную полосу, непредоставления преимущества в движении пешеходам.

В ведомстве призвали автомобилистов уделить особое внимание детям. Водителям напомнили, что нужно заранее снижать скорость, проезжая мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении во дворах.

Напомним, что сейчас в Кемерове также проходят профилактические мероприятия «Встречная полоса» и «Мототехника».