В Следкоме опровергли версию о побеге пропавших в Кузбассе подростков

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Информация о том, что пропавшие в Междуреченске подростки сбежали от туристической группы, не нашла подтверждения. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, что 28 июня трое школьников исчезли во время похода к пику Поднебесный. В составе туристической группы было 24 ребенка из междуреченского детского дома. Трое из них во время спуска с горы пошли вперед и пропали. Подростков уже неделю ищут полицейские, спасатели и волонтеры. В понедельник мэр Междуреченска Сергей Перепилищенко заявил, что дети не заблудились, а сбежали. Изначально побег планировали совершить шестеро подростков, однако в последний момент трое из них передумали. Сегодня данную информацию опровергли в Следственном комитете.

- Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков, в том числе распространенная в средствах массовой информации о намеренном бегстве подростков. В настоящее время данная версия не нашла объективного подтверждения, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что по факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело.