В Кузбассе женщина девять дней блуждала по тайге и вышла к деревне в 10 километрах от дома

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемеровском районе 63-летняя женщина заблудилась в лесу и девять дней блуждала по тайге, пытаясь найти дорогу домой. И ей удалось это сделать!

63-летняя Татьяна Клепикова ушла в лес из СДТ «Тайга» (рядом с деревней Илиндеевка) 25 июня. К вечеру она не вернулась, и муж забил тревогу. Сначала он попытался найти супругу самостоятельно, но поиски не принесли результата, и тогда он обратился за помощью к правоохранителям.

Начиная с 26 июня полицейские, спасатели МЧС и волонтеры каждый день искали заблудившуюся пенсионерку. Они прочесывали лес пешком, на квадроциклах – там, где это было возможно. К поискам привлекались два кинологических расчета и даже вертолет МИ-8 Управления Росгвардии. Однако лесной массив в тех местах густой, поэтому увидеть пенсионерку с воздуха не удавалось.

Лес в этом рацоне очень густой. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Поиски пенсионерки не прекращались ни на сутки, однако спустя девять дней она вышла из леса сама. Вчера Татьяна Клепикова появилась в районе деревни Осиновка - примерно в 10 километрах от того места, откуда она ушла. Женщина на попутках доехала до населенного пункта, где ее заметила знакомая, которая сообщила о ее обнаружении супругу пенсионерки.

- В течение 9 дней пенсионерка не оставляла попыток выйти из тайги. В середине пути она набрела на охотничью заимку, где смогла переночевать, отдохнуть и поесть, после чего продолжила поиски выхода к людям, - рассказали в полиции.

Женщина была очень истощена, с нее сняли множество клещей, однако от госпитализации она отказалась.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках пенсионерки.

Напомним, что в прошлом году в этих же местах заблудилась другая пенсионерка – 72-летняя женщина провела в тайге два дня, днем она пыталась выйти из леса, а по ночам сооружала себе шалаш для ночлега. Ее нашли спасатели.

В Кузбассе продолжаются поиски трех подростков, пропавших во время спуска с пика Поднебесный. По последним данным, ребята исчезли не случайно, они планировали побег.