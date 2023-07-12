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НовостиПроисшествия12 июля 2023 6:32

В СК рассказали о ходе поисков трех пропавших в Кузбассе подростков

Ребят ищут две недели - с 28 июня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе продолжаются поиски трех подростков, пропавших во время туристического похода в Междуреченске: осмотрены все туристические маршруты пика Поднебесный, изучаются труднодоступные участки гористой местности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, что ребят ищут уже две недели. 28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный подростки – воспитанники детского дома - ушли вперед в сторону приюта «Рыбаковский», однако там они не появились.

По факту исчезновения подростков возбуждено уголовное дело. Поиски ребят ведутся в непрерывном режиме. Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков.

Ранее председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела.