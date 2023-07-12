В СК рассказали о ходе поисков трех пропавших в Кузбассе подростков

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе продолжаются поиски трех подростков, пропавших во время туристического похода в Междуреченске: осмотрены все туристические маршруты пика Поднебесный, изучаются труднодоступные участки гористой местности. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, что ребят ищут уже две недели. 28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный подростки – воспитанники детского дома - ушли вперед в сторону приюта «Рыбаковский», однако там они не появились.

По факту исчезновения подростков возбуждено уголовное дело. Поиски ребят ведутся в непрерывном режиме. Проверяются все возможные версии исчезновения мальчиков.

Ранее председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела.