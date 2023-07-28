Облокотился на москитную сетку: в Кузбассе еще один ребенок выпал из окна

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Салаире четырехлетний мальчик был госпитализирован с травмами после падения с третьего этажа. СК РФ по Кемеровской области организовало проверку по факту произошедшего.

ЧП произошло вчера вечером. Малыш находился на кухне с матерью и тетей. Женщины на несколько минут оставили ребенка без внимания, в это время мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты третьего этажа. Услышав шум, женщины увидели лежавшего на земле ребенка и вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Известно, что семья благополучная, на профилактических учетах не состоит.

В рамках проверки следователи проанализируют причины и условия, которые привели к несчастному случаю. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, что это не первый подобный случай в Кузбассе за последнее время. Так, 24 июля в Междуреченске трехлетняя девочка, находившаяся под присмотром старшего брата, выпала из окна первого этажа. Несколько дней ранее в Новокузнецке четырехлетний мальчик был госпитализирован после падения из окна.