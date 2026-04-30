Экс-глава кузбасского города осужден за растрату 1,8 млн рублей.

Бывший глава Полысаевского городского округа Валерий Зыков признан виновным в растрате и превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Суд признал, что бывший чиновник использовал свои полномочия в личных интересах. Он попросил руководителя коммерческой компании арендовать для администрации Toyota Land Cruiser 200, хотя в этом не было необходимости. После получения машины чиновник передал ее на обслуживание в МБУ «Административно-хозяйственный комплекс», расходы на содержание иномарки оплачивались из бюджета. При этом у чиновника уже был служебный автомобиль.

Бывший мэр использовал машину не только для работы, но и для личных поездок, включая отдых. В результате его действий городской бюджет потерял более 1,8 миллиона рублей.

Суд назначил штраф в 400 тысяч рублей. Иск прокурора о взыскании ущерба полностью удовлетворен. Арест на Toyota Land Cruiser 2017 года и недвижимость бывшего чиновника на сумму более 700 тысяч рублей остается в силе.

