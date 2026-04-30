В Кузбассе замначальника колонии арестовали за взятку. Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе предъявили обвинение заместителю начальника исправительного учреждения ФСИН России по Кемеровской области. Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, 8 апреля 2026 года обвиняемый получил взятку в 15 тысяч рублей. За эти деньги он внес в договор об оказании услуг по обработке древесины ложные сведения о стоимости работ. Это было частью договоренности о взятке в 200 тысяч рублей. Обвиняемый планировал получить оставшуюся сумму позже.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России. Материалы передали в СК, где возбудили уголовное дело.

Обвиняемого задержали, провели обыски в его доме и на работе. Изъяли служебную документацию и 80 тысяч рублей. Суд отправил его под стражу.

Сейчас следствие собирает доказательства и устанавливает все обстоятельства дела. Проверяют, не было ли других преступлений. Взяткодателю тоже грозит наказание.

