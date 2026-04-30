В кузбасском городе завершат отопительный сезон 4 мая.

В Белове решили завершить отопительный сезон. По словам мэра Сергея Алексеева, теплая погода позволяет сделать это уже в ближайшие дни.

Градоначальник сообщил, что благодаря устойчивой плюсовой температуре (+8 градусов) в течение пяти дней, отопительный сезон завершится 4 мая.

Сергей Алексеев подписал распоряжение и направил его ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

