Кузбасс отмечает 81-летие подвига Николая Масалова.

Сегодня исполняется 81 год со дня подвига кузбассовца Николая Масалова. 30 апреля 1945 года он спас маленькую немецкую девочку во время боев за Берлин. В регионе проходят памятные мероприятия, посвященные герою.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что жители региона хранят память о своем великом земляке и его героическом поступке и передают ее подрастающему поколению: рассказывают детям о силе духа русского солдата, его беззаветной храбрости и человечности. Он отметил, что Николай Масалов показал всему миру, что такое русское сердце, и добавил, что задача региона - сделать так, чтобы правду о нем и о других героях Великой Отечественной войны знал каждый юный житель Кузбасса.

В Кузбасском государственном аграрном университете прошел Всероссийский слет, посвященный подвигу Николая Масалова. В нем приняли участие более 500 студентов и школьников из Кузбасса, Омской и Самарской областей и Красноярского края. В онлайн-формате присоединилась Донецкая Народная Республика.

Главным событием слета стал легкоатлетический забег на 2 километра, участники которого возложили цветы к мемориалу. Также в программе были тематические лекции, викторины, мастер-классы и интерактивные игры.

