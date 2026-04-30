В Кемерове временно закроют движение по Леснополянскому шоссе. Схема: администрация города Кемерово.

2 и 3 мая Леснополянское шоссе в Кемерове будет закрыто для движения. Об этом сообщает администрация города.

Из за проведения Чемпионата и Первенств Кузбасса и города Кемерово по велосипедному спорту с 9.00 до 15.00 движение автомобилей будет закрыто на участке от виадука на Журавлёвых горах до виадука на улице Терешковой. Схема движения автобусов изменится.

2 мая автобусы маршрутов № 170э, № 171э, № 172э и № 173э будут следовать: в ж.р. «Лесная поляна» по прежнему маршруту; из ж.р. «Лесная поляна» через Журавлевы горы, затем на Елыкаевскую трассу.

3 мая автобусы маршрута № 172э продолжат движение: в ж.р. «Лесная поляна» по привычному маршруту; из ж.р. «Лесная поляна» через Журавлевы горы на Елыкаевскую трассу.

