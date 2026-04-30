Погода в Кузбассе 1 мая 2026 года: от -3 до +30 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 1 мая 2026 года. В этот день будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, местами до -3 градусов. Днем ожидается +20…+25 градусов, местами до +30 градусов. Ветер обещают юго-восточный 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Погода в Кемерове 1 мая 2026 года

В пятницу, 1 мая 2026 года, в Кемерове будет небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +3…+5 градусов. Днем ожидается +22…+24 градуса. Ветер обещают юго-восточный 2–7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 1 мая 2026 года

В пятницу, 1 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +4 градусов. Днем ожидается до +25 градусов. Ветер обещают восточный, 2 метра в секунду.

