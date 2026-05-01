Фото: МБУ "Кемдор".

В Кемерове начали ремонтировать дороги в садовых товариществах. Об этом сообщает администрация города.

В СНТ «Рудничное», «Учитель», «Заря», «Сухой Искитим», «Химик» и «Пищевик» идет активная работа по грейдированию и подсыпке дорожного полотна.

Особое внимание уделяется проблемным участкам для комфортного проезда садоводов. В этом сезоне планируется отремонтировать более 48 тысяч квадратных метров дорог в СНТ. Это улучшит качество и безопасность передвижения.

