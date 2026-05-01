В Кировском районе Кемерова продолжается благоустройство сквера. Фото: ТУ Кировского района.

В сквере напротив ДК имени 50-летия Октября в Кировском районе Кемерова укладывают тротуарную плитку. Об этом сообщает администрация города.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас идет второй этап работ. В 2025 году здесь уже заменили малые архитектурные формы.

Подрядчик работает с хорошей скоростью: завершил демонтаж старого покрытия и приступил к укладке новой тротуарной плитки. Затем он уложит асфальт в тех местах, где это предусмотрено. После этого вернут лавочки и урны.

Сквер станет одним из 14 общественных пространств, которые благоустроят в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас жители Кемерова могут проголосовать за объекты благоустройства на 2027 год.

