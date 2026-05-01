Радио «Кузбасс FM» празднует 26-летие.

1 мая радиостанция «Кузбасс FM», входящая в региональный медиахолдинг «Кузбасс», отмечает 26-летие с момента основания и первого эфира. Идея проекта была проста: создать качественное местное радио с отличной музыкой, интересными новостями и яркими ведущими. В названии радиостанции объединили название региона и диапазон вещания. 1 мая 2000 года в 12.00 ведущие начали первый прямой эфир.

Сначала радио можно было слушать только в Кемерове и Новокузнецке. Затем оно стало доступно по всей Кемеровской области. Сегодня программы «Кузбасс FM» благодаря цифровым технологиям можно услышать в любой точке страны и за ее пределами.

Редакция «КП»-Кемерово поздравляет радио «Кузбасс FM» и желает неиссякаемого творческого вдохновения, ярких эфиров, преданных слушателей и новых профессиональных побед.

