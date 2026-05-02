В Новокузнецке отец посадил 5-летнего сына за руль неисправного авто

В Новокузнецке полиция привлекла к ответственности водителя, который позволил своему пятилетнему сыну управлять автомобилем с неисправной тормозной системой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Участник проекта «Мобильный патруль» отправил видео, на котором видно, как во дворе на улице Климасенко в Новокузнецке ребенок управляет автомобилем «Шевроле Лачетти». Инцидент также был опубликован в соцсетях. Сотрудники ГИБДД и инспекторы ПДН провели проверку и выяснили, кто управлял автомобилем. Выяснилось, что за рулем был 42-летний житель. Он рассказал, что посадил сына на колени и передал ему управление, чтобы прокатиться по двору.

Автоинспекторы составили на мужчину протоколы за передачу управления лицу без прав и отсутствие страховки. Также они обнаружили, что в машине неисправна тормозная система. Нарушителю назначили штрафы на общую сумму 31 300 рублей. Машину отправили на спецстоянку.

Кроме того, инспекторы ПДН оштрафовали мужчину. Ему грозит штраф до 2000 рублей. Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

