Погода в Кузбассе 3 мая 2026 года: до +21 градуса

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 3 мая 2026 года.

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 3 мая 2026 года. В этот день будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, местами до +13 градусов. Днем ожидается +11…+16 градусов, местами до +21 градуса. Ветер обещают западный, ночью 7–12 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду, днем 9–14 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду.

Погода в Кемерове 3 мая 2026 года

В воскресенье, 3 мая 2026 года, в Кемерове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +4…+6 градусов. Днем ожидается +14…+16 градусов. Ветер обещают западный, ночью 7–12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, днем 9–14 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 3 мая 2026 года

В воскресенье, 3 мая 2026 года, погода в Новокузнецке будет облачная, без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +4 градусов. Днем ожидается до +17 градусов. Ветер обещают западный, 5 метров в секунду.

