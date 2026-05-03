В Кемерове задержали мужчину, похитившего из супермаркета корзину с продуктами.

В полицию Кемерова обратился представитель сети супермаркетов. Он рассказал, что неизвестный похитил из магазина корзину с продуктами. Ущерб составил более тысячи рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудница магазина заметила преступника и сразу сообщила об этом в полицию. Полицейские прибыли на место и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель.

Злоумышленник притворился покупателем и сложил в корзину пиво, лапшу быстрого приготовления, колбасу и чай. Затем он вышел из магазина, не заплатив.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Похищенные товары изъяты и возвращены в магазин.

