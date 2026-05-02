Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+24°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит2 мая 2026 11:31

Из-за дыма от горящих полей на трассе Кемерово - Новокузнецк произошло три ДТП

Дым от горящий полей спровоцировал три ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Из-за дыма от горящих полей на трассе Кемерово - Новокузнецк произошло 3 ДТП.

Из-за дыма от горящих полей на трассе Кемерово - Новокузнецк произошло 3 ДТП.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Беловском городском округе на 102-103 километре трассы «Кемерово - Новокузнецк», недалеко от поселка Инской произошло три ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

На этом участке из-за горящих возле дороги полей плохая видимость. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют обстоятельства аварий.

Водителей просят снизить скорость и быть предельно внимательными. При ухудшении видимости рекомендуется объехать этот участок по дороге третьей технической категории «Ленинск-Кузнецкий - Киселевск», минуя посёлок Снежинский.

Ранее мы писали, что Бастрыкину доложат по делу о травмировании мальчика в санатории в Новокузнецке, а в Кемерове завершат отопительный сезон 4 мая.