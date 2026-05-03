В Кемерове семейная ссора закончилась вызовом скорой

В Кемерове 26-летний мужчина получил резаную рану в результате ссоры с 23-летнй сожительницей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Гражданские супруги повздорили во время распития алкогольных напитков. В порыве злости мужчина ударил ногой по зеркалу, разбил его и травмировался сам. Услышавшие шум и крики соседи вызывали полицию.

Участковый уполномоченный оказал пострадавшему первую помощь и вызвал скорую. Его сожительница во время конфликта не пострадала и заявила, что претензий к возлюбленному не имеет.

