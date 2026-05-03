В Кузбассе работодателя оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Кузбассе работодателя оштрафовали за нарушение сроков уведомления о расторжении договора с иностранным работником. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники отдела по вопросам миграции обнаружили, что предприниматель направил уведомление через почтовое отделение позже установленного законом трехдневного срока. На работодателя составили протокол за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ). Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с нарушителя штраф в размере 200 000 рублей.

