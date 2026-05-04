16-летнюю девушку осудили за наезд на пешехода на электросамокате

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжский суд приговорил 16-летнюю девушку-водителя электросамоката к ограничению свободы за наезд на пешехода. Об этом сообщают Горвести.

В августе прошлого года подросток арендовала электросамокат и каталась на нем по тротуару, причем на очень высокой скорости - около 25 км/ч. В какой-то момент школьница отвлеклась и не заметила 46-летнюю женщину, которая шла впереди. В результате столкновения пешеход получила черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, костей лицевого скелета и височной кости.

Суд признал девушку виновной в нарушении правил безопасности движения (ч. 1 ст. 268 УК РФ) и назначил год ограничения свободы.

Ранее мы писали, что определен маршрут «Бессмертного полка» 2026 в Кемерове, а также новокузнецкие врачи провели первую самостоятельную пересадку печени.