Спектакль Музыкального театра Кузбасса стал номинантом премии «Золотая маска»

Спектакль «Александр Невский» Музыкального театра Кузбасса стал номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщил министр культуры Татьяна Акимова.

Постановка будет представлена на сцене «Геликон-оперы» в Москве наряду с 65-ю другими лучшими спектаклями России.

«Это седьмая уникальная постановка продюсера и композитора Кима Брейтбурга в Музыкальном театре Кузбасса им А.К. Боброва, премьера которой год назад с аншлагом прошла в Кузбассе. За год было уже более 19 показов, и все они неизменно сопровождались полными залами», - рассказала Татьяна Акимова.

