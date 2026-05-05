Кузбассовцец поджег дом одноклассника пластиковой картой

В Кузбассе 19-летний молодой человек поджег дом одноклассника, чтобы заставить его переехать к себе. Об инциденте рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

Зимой парень старался не жить в своем доме, так как боялся ночевать один и не умел сам топить печь. Периодически он ходил ночевать к однокласснику. Однако ему не нравились гости, которые появляются в доме. Парень уговаривал одноклассника переехать к нему, но тот не соглашался. Тогда молодой человек решил спалить дом другуа и вынудить его таким образом жить у него. В июне 2025 года, пока хозяин прилег отдохнуть, фигурант зажигалкой поджег свою банковскую карту и закинул ее в кладовую на лежащий там матрац. Огонь быстро распространился, и в итоге деревянный дом площадью 50,6 кв. м. был полностью уничтожен. Ущерб составил около 280 тысяч рублей.

Вскоре правда вскрылась. Также выяснилось, что молодой человек причастен к краже велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей.

Мариинца судили сразу за два преступления. По решению суда, ему назначено 450 часов обязательных работ. Также он должен возместить стоимость сгоревшего дома.

Следует отметить, что накануне в суд поступило еще одно уголовное дело в отношении парня - на этот раз он обвиняется в краже 40 тысяч рублей с банковского счета 80-летней пенсионерки.

