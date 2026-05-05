Кузбасские врачи избавили пациентку от редкой опухоли

Врачи Кузбасского клинического онкодиспансера прооперировали 63-летнюю пациентку с редкой опухолью, которая затронула сразу несколько органов. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Новообразование размером 15 сантиметров в диаметре обнаружили во время планового профилактического УЗИ. При этом саму пациентку никакие боли не беспокоили, ее насторожило только выпирание живота.

Бригада врачей удалила все новообразование, не повредив соседних органов: ни надпочечник, ни почку, ни печень. Патология оказалась крайне редкой - солитарная фиброзная опухоль, доброкачественная в 80% случаев.

