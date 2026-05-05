В Кузбассе 9 мая запретят продавать алкоголь

В День Победы, 9 мая, в Кузбассе временно ограничат продажу алкоголя. Это связано с действием регионального закона.

Согласно документу, все спиртное, включая пиво, будет запрещено продавать в розничных магазинах в течение суток. При этом запрет не распространяется на заведения общепита.

Напомним, что закон вводит ограничения на продажу алкоголя в Кузбассе во время проведения важных праздников. Кроме Дня Победы, это День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (последняя суббота июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), выпускные и последние звонки в школах.

