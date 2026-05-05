Новую школу в Дальнем Куйбышеве в Новокузнецке сдадут в 2027 году

Фото: канал Дениса Ильина в МАХ.

Новую школу в Дальнем Куйбышеве, расположенную рядом с жилым комплексом «Маяковский», планируется построить в 2027 году. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Денис Ильин после проведения штаба с застройщиком и подрядчиком. ‎

‎В этом году рабочие соберут каркас под кровлю, сделают фасад на четыре блока секций, вставят окна. Зимой будут заниматься отделкой.

Школа рассчитана на 1100 мест, ее возводят по нацпроекту «Молодежь и дети», региональному проекту «Все лучшее — детям» и госпрограмме «Развитие системы образования Кузбасса».

