НовостиОбщество5 мая 2026 4:08

Ветеран СВО из Кузбасса помогает трудным подросткам находить правильный путь

Губернатор Кузбасса рассказал о ветеране СВО Алексее Артамонове
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: канал в МАХ Ильи Середюка.

Ветеран СВО из Кузбасса Алексей Артамонов в рамках проекта «СВОи дети» помогает трудным подросткам находить правильный путь. О кузбассовце в своем канале в МАХ рассказал губернатор Илья Середюк.

Алексей Артамонов после службы в армии окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, затем служил в органах по контролю за оборотом наркотиков. В 2024-ом отправился в зону СВО, где выполнял задачи по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях.

Сейчас ветеран работает в центре тестирования ГТО, является участником проекта «СВОи дети» и образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс», где его наставником стал заместитель главы Кемерова Дмитрий Березовский.

