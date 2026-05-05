Ветеран СВО из Кузбасса помогает трудным подросткам находить правильный путь

Фото: канал в МАХ Ильи Середюка.

Ветеран СВО из Кузбасса Алексей Артамонов в рамках проекта «СВОи дети» помогает трудным подросткам находить правильный путь. О кузбассовце в своем канале в МАХ рассказал губернатор Илья Середюк.

Алексей Артамонов после службы в армии окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, затем служил в органах по контролю за оборотом наркотиков. В 2024-ом отправился в зону СВО, где выполнял задачи по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях.

Сейчас ветеран работает в центре тестирования ГТО, является участником проекта «СВОи дети» и образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс», где его наставником стал заместитель главы Кемерова Дмитрий Березовский.

Ранее мы писали, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни председатель правления Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров, а также женщина, задолжавшая своему сыну алименты, пряталась от приставов в подвале дома.