В Новокузнецке обновят 270 тысяч квадратных метров дорог по нацпроекту

В Новокузнецке этим летом планируется обновить 12 объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

На двух участках дорог работы уже начались. Так, идет демонтаж старого асфальта на 375 километре. Подрядчику предстоит привести в порядок больше 2,5 километров трассы, соединяющей два района.

Кроме того, работы уже идут на участке от Ильинского шоссе до кольца на Косыгина. ‎

Всего в этом году в городе будет обновлено 270 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

