В Кузбассе руководитель танцевального ансамбля присвоила 600 тысяч рублей

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белове осудили 26-летнюю руководительницу детского ансамбля эстрадного танца за присвоение чужих денег. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В ноябре 2024 года беловчанка сообщила на родительском собрании о планах организовать поездку коллектива в Казань. Требовалось собрать деньги на проезд и проживание детей, что родители и сделали. Они передали женщине 610 494 рубля, однако она потратила их не на поездку, а на себя.

Суд, учитывая положительные характеристики руководительницы и полное признание вины, приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Ранее мы писали, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни председатель правления Союза писателей Кузбасса Борис Бурмистров, а также женщина, задолжавшая своему сыну алименты, пряталась от приставов в подвале дома.