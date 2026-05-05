Кузбассовца оштрафовали за ложное заявление о пропаже матери Фото: Ольга ЮШКОВА.

В дежурную часть полиции Анжеро-Судженска поступил звонок от 42-летнего жителя. Он сообщил, что его 66-летняя мать пропала около трех недель назад. Полицейские сразу же отправились по адресу, чтобы разобраться в ситуации и начать поиски. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.

Когда сотрудники полиции пришли, дверь открыла сама «пропавшая» женщина. Она сказала, что все это время была дома и ничего не знала о звонке сына. Мужчина, который был пьян, не смог объяснить, почему он так поступил.

Полицейские составили протокол по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Дело передали в суд. Мужчину оштрафовали на 1500 рублей.

Ранее мы писали, что в Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом, а также в Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.