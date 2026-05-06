В Кузбассе задержали налетчика, ограбившего два табачных киоска

Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

В Осинниках в полицию поступило два сообщения от сотрудников табачных киосков. Они рассказали, что неизвестный угрожал продавцам предметом, который мог быть похож на пистолет, и похитил выручку из касс. Общий ущерб составил 20 000 рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

На места преступлений сразу же прибыли полицейские и Росгвардия. Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 29-летний мужчина.

Оперативники уголовного розыска с помощью ГИБДД и Росгвардии задержали такси, на котором скрывался налетчик. У него изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который он использовал для устрашения жертв, и 3 000 рублей из похищенной суммы.

По факту нападений возбуждены два уголовных дела по статье «Разбой». Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы. По ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мы писали, что в Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом, а также в Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.