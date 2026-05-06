6 мая 2026

В Новокузнецке задержали женщину, напавшую на контролеров в автобусе

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Новокузнецке задержали женщину, напавшую на контролеров в автобусе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке экипаж Росгвардии задержал жительницу, напавшую на контролеров в автобусе. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем наряд Росгвардии прибыл на улицу Ленина после сообщения о инциндентев автобусе. На месте росгвардейцы остановили конфликт и задержали 54-летнюю женщину, которая была пьяна.

По предварительным данным, контролеры заметили в автобусе безбилетницу и попросили оплатить проезд. Женщина ответила агрессивно, ударив одну сотрудницу по лицу и толкнув другую. После этого контролеры обратились за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали нарушительницу в руки полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы писали, что в Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом, а также в Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.