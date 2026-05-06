В баре Новокузнецка мужчина прокусил ухо посетителю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии прекратили конфликт в баре и задержали зачинщика, который прокусил ухо своему оппоненту. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Ночью наряд Росгвардии прибыл в питейное заведение на улице Предмостная по сигналу тревоги. На месте они остановили драку между группой людей и задержали 26-летнего мужчину, который, предположительно, начал конфликт.

По предварительной информации, во время распития спиртного в баре между задержанным и 36-летним посетителем возник словесный спор, который перерос в драку на улице. В ходе конфликта мужчина прокусил ухо своему оппоненту, нанеся ему телесные повреждения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного в руки полиции. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, после чего будет принято решение в соответствии с законом.

