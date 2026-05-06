В Кузбассе поймали похитителя сканера штрих-кодов из супермаркета

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

В поселке Яшкино задержали мужчину, который украл сканер штрих-кодов из супермаркета. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Вечером росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в магазин на улице Гагарина.Сотрудники магазина назвали приметы подозреваемого и рассказали, что он взял сканер штрих-кодов и скрылся. Росгвардейцы проверили прилегающие территории и вскоре задержали 62-летнего жителя. При нем оказался украденный сканер.

По предварительной информации, мужчина взял устройство со стеллажа, решив, что это мобильный телефон. Он собирался его продать. Стоимость сканера составляет около 60 тысяч рублей.

После задержания росгвардейцы передали мужчину сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

