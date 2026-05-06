В Кузбассе впервые применили уникальную методику удаления большой грыжи

В Кемерове врачи успешно провели операцию по удалению большой послеоперационной грыжи у 68-летнего пациента. Об этом сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Мужчина поступил в городскую больницу №11 на плановую операцию. Из-за размера грыжи и сопутствующих заболеваний лечение было решено проводить поэтапно.

Сначала врачи разработали индивидуальный план подготовки. Пациенту установили специальный порт и в течение двух недель постепенно увеличивали объем газа в брюшной полости. Это сделало мышцы более эластичными и увеличило объем брюшной полости, подготовив организм к операции. Такая методика впервые применяется в Кузбассе.

После подготовки хирурги провели сложную шестичасовую операцию. Пациент перенес вмешательство без осложнений. Сейчас он выписан и возвращается к обычной жизни.

