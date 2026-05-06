Экс-чиновник в Кузбассе возместит бюджету 2 млн рублей ущерба.

Прокурор города Киселевска подал в суд иск на бывшего исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа. Мужчина был ранее осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Прокурор требует взыскать с него ущерб, нанесенный преступлением, в размере более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Суд установил, что в 2019 году чиновник от имени УЖКХ заключил контракт с коммерческой организацией на покупку оборудования для реконструкции котельной. Несмотря на то, что компания не выполнила свои обязательства в срок, чиновник подписал документы о поставке оборудования. На основании этих бумаг организации перечислили бюджетные деньги. Чиновник нанес ущерб бюджету своими действиями.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования. Бывший муниципальный служащий должен вернуть в бюджет Киселевского городского округа более 2 миллионов рублей.

