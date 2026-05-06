Жительницу Кузбасса осудят за мошенничество с соцвыплатами на 2,5 млн рублей.

В Кузбассе перед судом ответит жительница Киселевска, обвиняемая в мошенничестве при получении соцвыплат. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области и в прокуратуре Кузбасса.

По версии следствия, с 9 июля по 6 августа 2024 года обвиняемая, чтобы использовать социальную выплату на покупку или строительство жилья взамен ветхого, приобрела два жилых помещения и оформила на них право собственности. Затем заключила фиктивный договор на покупку еще одной квартиры, чтобы незаконно обналичить остаток выплаты - более 2,5 миллиона рублей. Эти деньги она потратила на свои нужды, причинив ущерб бюджету государства.

Обвиняемая сотрудничала со следствием. Суд наложил арест на ее имущество. В ходе расследования собрана доказательная база. Дело направлено в суд для рассмотрения.

