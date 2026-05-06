В Кемерове появится новая остановка «Проспект Притомский»

С 7 мая в Кемерове появится новая остановка общественного транспорта «Проспект Притомский». Об этом сообщили в городской администрации.

Остановочный павильон установили на улице Терешковой между остановками «Мост» и «Водозабор» (в направлении проспекта Октябрьского). Теперь пассажирам, следующим из Рудничного района, будет удобнее добираться до Московской площади и находящихся рядом спортивных комплексов. Остановка расположена рядом с лестницей, ведущей к пешеходному тротуару вдоль проспекта Притомского.

Отмечается, что остановки «Мост», расположенные ближе к реке, также продолжат действовать.

