Первые 700 тонн кузбасской пшеницы отправлены в Китай в 2026 году. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 10 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы из Беловского муниципального округа, предназначенных для экспорта в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под надзором ведомства была осуществлена погрузка первых в 2026 году экспортных партий пшеницы для пищевых целей в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 700 тонн.

Продукция прошла все необходимые проверки и соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, что подтверждено лабораторными исследованиями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ранее мы писали, что в Новокузнецком округе один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом, а также в Кемерове осудят экс-директора стройфирмы за мошенничество на 16 млн рублей.